Евгения Медведева — о своих мастер-классах по фигурному катанию: «Пока что я учусь учить других»

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о своих мастер-классах по фигурному катанию.

«Серия мастер-классов на ВДНХ — прикольный опыт! Погода нас, конечно, испытывает, но люди все равно приходят кататься. Хоть сейчас метель и снегопад, на утреннем мастер-классе было порядка 20 человек. Приятно, что люди приходят именно на мой опыт, и я надеюсь, что за какие-то 40 минут я успеваю поделиться с людьми чем-то интересным, что, возможно, им поможет дальше в обучении.

Я, наверное, научилась объяснять более доступно, более понятно. Любой человек в состоянии понять какие-то простые правила, но самое главное — объяснить их не научным способом, а на человеческом языке. И учиться самой, и учить других сложно (смеется). Но, наверное, все-таки пока что обучать других, потому что опыта у меня пока не так много, нежели обучения самой. Пока что я учусь учить других», — приводит «Чемпионат» слова Медведевой.

23-летняя фигуристка является серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017). Также на ее счету бронза чемпионата мира (2019) и серебро чемпионата Европы (2018).