«Такая нежная». Щербакова выложила фото в длинном красном платье
Щербакова выложила фото в длинном красном платье
Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в соцсети новую фотографию.
На снимке девушка в длинном красном платье на пляже.
Анна Щербакова.
Фото из соцсети Анны Щербаковой
Подписчики оценили в комментариях фото девушки: «Такая нежная», «Просто королева», «Несравненная», «Слишком красивая для этого мира» и другие.
Щербакова на Играх в Пекине в феврале 2022 года стала золотой медалисткой. По итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила россиянку, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира 2021 года.
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