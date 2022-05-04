«Такая нежная». Щербакова выложила фото в длинном красном платье

Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в соцсети новую фотографию.

На снимке девушка в длинном красном платье на пляже.

Анна Щербакова. Фото из соцсети Анны Щербаковой

Подписчики оценили в комментариях фото девушки: «Такая нежная», «Просто королева», «Несравненная», «Слишком красивая для этого мира» и другие.

Щербакова на Играх в Пекине в феврале 2022 года стала золотой медалисткой. По итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила россиянку, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира 2021 года.