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Сегодня, 17:57

«Такая нежная». Щербакова выложила фото в длинном красном платье

Щербакова выложила фото в длинном красном платье
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анна Щербакова.
Фото Соцсети
Анна Щербакова.
Фото Фото из соцсети Анны Щербаковой
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Российская фигуристка Анна Щербакова выложила в соцсети новую фотографию.

На снимке девушка в длинном красном платье на пляже.

Анна Щербакова. Фото Фото из соцсети Анны Щербаковой
Анна Щербакова.
Фото из соцсети Анны Щербаковой

Подписчики оценили в комментариях фото девушки: «Такая нежная», «Просто королева», «Несравненная», «Слишком красивая для этого мира» и другие.

Щербакова на Играх в Пекине в феврале 2022 года стала золотой медалисткой. По итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила россиянку, Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира 2021 года.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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