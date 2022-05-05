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Сегодня, 14:26

«Рыжая бесстыжая». Фигуристка Трусова показала эффектное фото на отдыхе в Дубае

Российская фигуристка Трусова выложила фото на отдыхе в Дубае на фоне колеса обозрения
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вице-чемпионка олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. 17-летняя спортсменка показала подписчикам фото на фоне колеса обозрения на отдыхе в Дубае.

Пользователи оставили много положительных комментариев под постом Трусовой:

«Рыжая бесстыжая. Красавица!»

«Саша, ты лучшая».

«Какие красивые ноги».

«Волшебница».

Трусова является бронзовой призеркой чемпионата мира-2021. На ее счету также бронзовые медали чемпионатов Европы (2020, 2022).

Фигурное катание
Александра Трусова
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