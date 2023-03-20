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20 марта, 22:40

Ромашина поделилась мнением о выступлении Алины Загитовой в образе Мэрилин Монро

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, поклонница фигурного катания Светлана Ромашина поделилась впечатлениями от турнира шоу-программ и оценила Алину Загитову в образе Мэрилин Монро.

«Мне очень понравился такой формат соревнований в фигурном катании. Мне кажется, такое возможно было бы сделать и в нашем виде спорта. Действительно, это что-то яркое и запоминающееся зрителю. Думаю, в дальнейшем это наберет ход не только в фигурном катании, но и в других видах спорта. Что касается образа Мэрилин Монро, то стоит отметить, что в фигурном катании гораздо легче воссоздать образ, потому что можно взять платье Монро и парик — сделать то, что невозможно в нашем виде спорта. Не могу сказать, что мне прям очень понравилось. Мне хотелось бы видеть Мэрилин Монро более дерзкой, кокетливой. Алине немного этого не хватило. В целом номер получился целостный. Когда я готовилась к выступлению в образе Мэрилин Монро, читала ее биографию, книги и смотрела различные фильмы. У меня была программа не для одного раза — с ней выступала два года», — приводит слова Ромашиной Sport24.

За свое выступление на турнире Загитова получила 18,09 балла и не смогла войти в первую тройку. Победителем стал Алексей Ягудин.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-20-romashina-ob-obraze-zagitovoy-khotelosby-videt-merilin-monro-boleye-derzkoy-koketlivoy-aline-etogo-ne-khvatilo
Фигурное катание
Алина Загитова
Светлана Ромашина
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