Ветлугин рассказал, как Загитова и Ягудин отреагировали на его номер-пародию

Российский фигурист Матвей Ветлугин рассказал о реакции звезд фигурного катания на его номер-пародию на недавнем турнире шоу-программ.

«Алексей Ягудин поблагодарил за номер. Не знаю, насколько в итоге получилось похоже, но, думаю, ему было приятно посмотреть на «себя» в день рождения. Его программу помнят, это постановка из золотого фонда фигурного катания. Это был подарок ему от меня на 43-летие. Татьяна Анатольевна Тарасова даже немного засмущалась, когда я подарил ей букет после выступления. Не знала, что сказать — увидела меня с цветами, и такая: «Ой, это мне?» Лиза Туктамышева была очень рада, даже помогала мне в процессе постановки — показывала отдельные движения. Алина Загитова очень сильно удивилась — до нее до начала выступления не дошли слухи, что она будет одной из героинь моей постановки. Она тоже поздравила меня и поблагодарила за выступление. Про Женю Плющенко ничего не знаю — он мне не писал, и до меня не доносилось никаких слухов о его реакции», — приводит слова Ветлугина Sport24.

Ветлугин изобразил легендарные прокаты Алексея Ягудина, Евгения Плющенко, Алины Загитовой и Елизаветы Туктамышевой.

По итогам турнира шоу-программ Матвей Ветлугин занял 21-е место из 24 участников.