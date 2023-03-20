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20 марта, 19:52

Федерация фигурного катания вынесет решение по жалобе Плющенко 17 апреля

Виктория Кравченко
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Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Вице-президент ФФККР Ирина Рабер сообщила, что окончательное решение по жалобе тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко на высказывания тренера Софьи Федченко будет принято 17 апреля.

«Заседали два часа, рассмотрели все вопросы повестки дня. Теперь будем докладывать свои рекомендации на заседании исполкома 17 апреля, после этого можно будет получить решение, потому что решение принимает исполком. Рекомендация для исполкома конфиденциальна, она будет озвучена после голосования на исполкоме», — цитирует Рабера ТАСС.

16 февраля ученица Федченко Алина Горбачева выиграла турнир России среди юниоров, после чего Плющенко раскритиковал судейство на соревнованиях. Федченко в одном из интервью назвала высказывания Плющенко «истерикой».

Источник: https://tass.ru/sport/17320911
Евгений Плющенко
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