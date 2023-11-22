Фигурист Савосин, уезжавший на год в Казахстан: «Выступать за другую страну — не мой путь»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением о практике смены спортивного гражданства российскими спортсменами из-за режима международной изоляции российского спорта.

«Выступать за другую страну — не мой путь. Даже не думал об этом, меня полностью устраивают соревнования внутри России. Но у меня много друзей выступает за другие сборные. Тренируются у нас, но ездят на соревнования под другим флагом. Отношусь с пониманием, это их выбор. Но не мой, у всех свой путь. Слежу за ними, поддерживаю. Еще одна мотивация включать трансляции, смотреть за международными стартами», — сказал Савосин.

Роман уезжал работать в Казахстан и пропустил сезон 2022/23, однако затем вернулся в Россию.