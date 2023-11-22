Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 09:15

Российский фигурист заявил, что морально готов больше не выступать на международной арене

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Савосин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Роман Савосин в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований, в том числе турниров под эгидой ISU.

«Лично для меня вопрос возвращения на международные старты вообще неважен. Я, наверное, даже прихожу постепенно к мысли, что могу никогда больше на международной арене не выступить, но по этому поводу я и не особо переживаю. Когда я возобновил свою карьеру, старался не думать вообще о результатах, местах, которые я занимаю. А просто получать удовольствие от соревнований и делать свое дело. Очень соскучился по соревновательной атмосфере, адреналину.

Причем скорее важны ощущения после самого выступления. Когда выходишь со льда и понимаешь, что это было круто. На мой взгляд, вполне можно реализоваться и в России. У нас турниры хорошего уровня, серьезные соперники, а значит, и все возможности себя показать. За рубежом наши турниры точно признавать не будут, это понятно всем. А в России мы должны уважительно относиться к своим стартам, чтобы поднимать интерес к соревнованиям, сохранять мотивацию спортсменов», — сказал Савосин.

 
Роман Савосин. «Прихожу к мысли, что на международной арене уже не выступлю». Фигурист Савосин пропустил год, но теперь в числе лучших

Роман уезжал работать в Казахстан и пропустил сезон 2022/23, однако затем вернулся в Россию.

Фигурное катание
Роман Савосин
Читайте также
Захарова прокомментировала соглашение между Израилем и ХАМАС
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
СМИ сообщили о возможности Запада организовать новый майдан на Украине
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Савосин заявил, что российские соревнования превосходят по уровню международные турниры
Чен: «Непонятно, что ООН и МОК подразумевают под словом «перемирие»
Ефимова хочет выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
Бах: «Говорить о санкциях спортсменам за участие в Играх дружбы преждевременно»
Дик Адвокат выразил надежду на возвращение российских клубов в еврокубки
Генсек ФРБ Кириенко: «Отзыв признания IBA затрагивает интересы не только российских боксеров»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савосин заявил, что российские соревнования превосходят по уровню международные турниры

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости