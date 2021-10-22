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Роднина: «Сомневаюсь, что Тутберидзе перешла в парное катание»

22 октября, 19:45
Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгения Тарасова — Владимир Морозов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказала свое отношение к работе тренера Этери Тутберидзе с парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Этери Тутберидзе. «Я не понимаю возвращения фигуристок к Тутберидзе. Эти переходы вызывают сомнения». Мнение Родниной

— Я очень сомневаюсь, что она перешла в парное катание. Она взяла ту пару, у которой есть проблема с прыжками. Это нормально. У нас всегда работали бригады тренеров — один по прыжкам, другой по скольжению, третий по физической подготовке. Нет, это не полноценный переход. Надеюсь, ей тоже интересно. Если бы ей не было интересно, она бы, наверное, за это не взялась.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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