Роднина: «Сомневаюсь, что Тутберидзе перешла в парное катание»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказала свое отношение к работе тренера Этери Тутберидзе с парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

— Я очень сомневаюсь, что она перешла в парное катание. Она взяла ту пару, у которой есть проблема с прыжками. Это нормально. У нас всегда работали бригады тренеров — один по прыжкам, другой по скольжению, третий по физической подготовке. Нет, это не полноценный переход. Надеюсь, ей тоже интересно. Если бы ей не было интересно, она бы, наверное, за это не взялась.