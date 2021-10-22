Роднина рассказала о причинах психологических проблем у российских фигуристов

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в интервью «СЭ» высказалась о недостатке внимания к психологическим проблемам российских фигуристов и спортсменов.

— Если мы развиваем спорт в школах, то я считаю, что человек должен быть физически активен. Разумеется, помимо образования, знания языков, наук, компьютеров и тому подобного. Я больше за создание возможностей для занятия ребенком физической активностью. Не обязательно на разряды и звания. Недаром говорится, что именно труд сделал из обезьяны человека.

И часто видно, что не хватает нормальной физической активности, чтобы развивать другое — психологическую готовность.

— Вы это видите по нашим спортсменам, фигуристам?

— Да. У многих высокая техника, даже хорошая «физика» — но не хватает ментальной подготовки. «Физика» — это не просто гантели поднимать, это умение владеть своим телом, настроением, знание, как подготовить себя в данный конкретный момент, в чем себя ограничить. Мы видим, когда они устают, но часто пропускаем, когда они психологически выхолащиваются. Когда уже видим — поздно.