Роднина объяснила чужим влиянием возвращение Косторной и Трусовой к Тутберидзе

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» выразила недоумение по поводу присоединения Александры Трусовой и Алены Косторной к команде Этери Тутберидзе менее чем через сезон после ухода.

— Она [Тутберидзе] всех берет, всех отпускает, всех возвращает... Она вообще выборно работает, я бы сказала — когда отбирает детей, ведь все ее девочки прошли через некие сборы, испытания, где она за ними следила. Но дальше, вот эти все «вернись, я все прощу» — ну не знаю.

— Вам не очень нравится?

— Я это просто не понимаю. Не говорю, что нравится или нет. Но там, естественно, играют большую роль взаимоотношения. Какие они — ни вы, ни я не знаем, никто. Мы только можем смотреть со стороны. И у меня это все вызывает... сомнения.

— Вспоминается кейс Косторной, которая с жесткими словами уходила, а через полгода все было забыто.

— Да, и Косторная не 14-летняя девочка, она все-таки чуть постарше. Я считаю, что на решения этих девочек кто-то еще влияет. Скорее всего, родители. Им со стороны, может, виднее, Тутберидзе с ними работает так или не так, достаточно внимания уделяет или нет. Потому что в 15-17 лет бывают подъемы настроения, потом все рушится, но если в этот момент еще и появляются советчики, то это тоже влияет.