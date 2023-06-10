Роднина считает, что нехватка средств в ISU повлияет на допуск российских спортсменов до соревнований

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала для «СЭ» новость о том, что отсутствие российских спортсменов на соревнованиях привело к уменьшению доходов от рекламы и медиа-прав на международных турнирах по фигурному катанию.

Об этом говорится в аудиторском отчете Международного союза конькобежцев (ISU) за 2022 год.

«Мы это уже давно знали. Я думаю, что это повлияет на допуск наших спортсменов, потому что деньги привыкли все считать», — сказала Роднина «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

8 июня 2023 года стало известно, что ISU планирует отложить до октября вопрос допуска россиян к выступлению на турнирах.