Почетный вице-президент ISU: «Если сильнейшая страна отсутствует, фигурное катание становится менее интересным»

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал «СЭ» результаты аудиторского отчета международной федерации.

По мнению ISU, отсутствие российских фигуристов на соревнованиях привело к тому, что организация практически не получала доходов от рекламы и медиа-прав.

«Наверное, это соответствует действительности. Объективно — российское фигурное катание на момент завершения сезона 2021/22 было сильнейшим в мире. Если сильнейшая страна отсутствует — фигурное катание становится менее интересным», — сказал Лакерник «СЭ».

1 марта 2022 года ISU отстранил российских спортсменов от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.