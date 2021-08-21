Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на заявление Международного союза конькобежцев (ISU) о политике в отношении трансгендеров.

«Нужно посмотреть, что это такое. Лучше один раз увидеть, чем сто раз обсуждать. И еще есть много ограничений и требований к трансгендерам. Думаю, на это решение повлияла Олимпиада в Токио», — сказала Роднина «СЭ».

13 августа ISU опубликовал правила участия трансгендеров в соревнованиях под эгидой организации. Сменившие пол женщины имеют право соревноваться с мужчинами без ограничений, а сменившие пол мужчины могут выступать с женщинами только при условии, что их общий уровень тестостерона будет ниже 5 нмоль/л в течение 12 месяцев до первого соревнования и во время всего последующего соревновательного периода.