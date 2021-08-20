Топовые российские фигуристы могут принять участие в Кубке страны в олимпийском сезоне

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган в разговоре с «СЭ» оценил вероятность выступления звезд фигурного катания в Кубке России предстоящего сезона, а также рассказал о процессе получения виз российскими фигуристами на «Гран-при» США в конце октября.

Ранее Максим Траньков заявил, что их нет у половины спортсменов и тренеров. По нашей информации, в российскую федерацию пришло приглашение от американской федерации, что облегчает процесс получения документов, поэтому угрозы пропуска этапа нет.

— Приходило ли от американской федерации приглашение? Мы занимаемся вопросом получения виз, на данный момент они есть не у всех спортсменов. Приглашение в данном случае играет не решающую роль. Но наша федерация, как и американская, работают над вопросом. Это наш вопрос, а не Транькова.

— Есть ли возможность, что в том числе из-за трудностей с пересечением границы топовые фигуристы будут участвовать в Кубке России?

— Наши топовые спортсмены регулярно выступают на различных соревнованиях, в том числе и Кубке России. Вероятность, что такие спортсмены примут участие в этапах Кубка России, есть. Ясность наступит после контрольных прокатов, когда мы определимся с графиками, — сказал Коган.

Контрольные прокаты взрослой сборной России, которые считаются официальным началом российского сезона, пройдут 11-12 сентября в Челябинске.