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Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

13:09
Оксана Баюл. Фото Instagram
Оксана Баюл. Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 1994 года Оксана Баюл сообщила, что отказывается от гражданства Украины. По ее словам, она решила никому ничего не доказывать.

«Конституция Украины гласит, что на Украине разрешено только единственное гражданство. Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», — написала Баюл в Instagram.

Баюл выиграла золото Олимпиаде 1994 года в Лиллехаммере, став первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины. Она уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

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