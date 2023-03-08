Авербух: «С удовольствием буду в кадре, если позовут вести шоу на YouTube вместе с Тарасовой»

Известный тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова могла бы начать вести собственное шоу на YouTube.

«С удовольствием буду в кадре, если меня позовут вести шоу на YouTube вместе с Татьяной Тарасовой. Уверен, Татьяна Анатольевна найдет большую аудиторию!» — приводит слова Авербуха Sport24.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой. Это связано с тем, что она поддержала Евгения Плющенко.