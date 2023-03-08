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Авербух: «С удовольствием буду в кадре, если позовут вести шоу на YouTube вместе с Тарасовой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер и хореограф Илья Авербух прокомментировал новость о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова могла бы начать вести собственное шоу на YouTube.

«С удовольствием буду в кадре, если меня позовут вести шоу на YouTube вместе с Татьяной Тарасовой. Уверен, Татьяна Анатольевна найдет большую аудиторию!» — приводит слова Авербуха Sport24.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, что не комментирует финал Гран-при России на Первом канале из-за санкций со стороны директора спортивного вещания Ольги Черносвитовой. Это связано с тем, что она поддержала Евгения Плющенко.

Татьяна Тарасова. Тарасова жалуется на отстранение от эфира на Первом канале. В чем дело?

Источник: Sport24
Илья Авербух
Татьяна Тарасова
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