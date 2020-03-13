Российская спортивная пара Полина Костюкович — Дмитрий Ялин прекратила свое существование, об этом сообщила Костюкович в своем Instagram.

— Мы больше не вместе с Дмитрий Ялиным, — написала 17-летняя фигуристка. — Мы прошли с тобой сложный, но такой красивый путь. Но так сложилось, что теперь он будет у каждого свой. С тобой было надежно, твоя доброта и забота для меня бесценны. Я благодарна тебе за поддержку, за твое мужество и терпение выносить мой не очень простой характер.

Я никогда не забуду наши с тобой успешные старты, непередаваемые эмоции и крутые поездки! Жизнь продолжается.

Фигуристы являются в числе прочего являются серебряными и бронзовыми призерами чемпионата мира среди юниоров (2018, 2019).