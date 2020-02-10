Распалась пара фигуристов Ефимова/Коровин

Распалась российская пара Алиса Ефимова/Александр Коровин. Об этом сообщила партнерша в своем Instagram.

В 2019 году Ефимова и Коровин стали победителями Универсиады в Красноярске.

— Саша, без пафосных фраз, просто спасибо тебе за то, что ты прошел со мной этот этап моей жизни, — написала Ефимова на своей странице в Instagram. - Ни разу не уронил, не подвел и не предал! Понимаю, что не всегда легко преодолеть чужое мнение, смириться с неудачами и потерей веры в нашу пару. Но я не хочу остаться «слабым звеном» и поэтому иду дальше. У меня есть время, силы, и я проголодалась по настоящей работе. Давай будем дальше вспоминать только наши успешные старты, поездки, крутые моменты и суперэмоции! Не прощаемся, и я уверена, что мы еще не раз встретимся! Для болельщиков скажу, что тренируюсь, много прыгаю, ищу партнера, чтобы с новой командой стать новой спортсменкой.