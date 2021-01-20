Радионова считает лидерами прыжковой части командного турнира Щербакову и Трусову

Бронзовая призерка чемпионата Европы Елена Радионова в беседе с «СЭ» рассказала, какими она видит составы команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой на командном турнире «Кубок Первого канала», который пройдет в «Мегаспорте» с 5 по 7 февраля.

— Считаю, что составы нужно делать абсолютно равноценными. Например, тех, кто был на России, взять в одну команду — первое, третье и пятое места, а во вторую команду — второе, четвертое и шестое. Нужно так поделить, чтобы в одной команде не было двух лидеров, тогда борьба будет смотреться еще интересней.

— Нужно ли всех девушек, которые занимаются у Тутберидзе, распределять в одну команду?

— Не надо смотреть, кто, в какой группе катается. Просто надо обращать внимание на результат и отсюда складывать уже по итогам чемпионата России команду, или же делать это через жребий. Это будет честно по отношению к спортсменкам, и никому не будет обидно.

— Если говорить о прыжковом турнире, который заявлен в программе, то кто фаворит?

— У нас все девочки с очень хорошим техническим арсеналом, но мы знаем, что Аня Щербакова и Саша Трусова исполняют один из самых сложных четверных — лутц. Поэтому они и будут двумя лидерами среди прыжков, если, конечно, их сделают.

(Екатерина Звенигородская)