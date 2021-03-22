Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова в прямом эфире «СЭ» поделилась мнением о перспективах чемпионки Европы Алены Косторной попасть на Олимпийские игры в Пекин и последствиях ее возвращения от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе.

«Мне импонирует катание Алены, очень жаль, что у нее в этом году получился такой смазанный сезон. Возможно, причина как раз в мотивации. Неправильно было, что она столько всего наговорила тренерам перед своим летним уходом. Но я думаю, что она уже извинилась перед Этери Георгиевной, потому что нужно нести ответственность за свои поступки. И главное, чтобы она сама искренне понимала, что сделала не так. Мне на самом деле всегда нравился их тандем, Этери к ней с душой относилась, по-особенному. Мне кажется, Тутберидзе выделяла Алену среди всех девочек, потому что она очень харизматичная.

И я совершенно не понимала прошлым летом, почему она уходит. Может быть, это были подростковые капризы, которые нужно было просто пересилить. Может быть, тренерам нужно было ее понять, послушать. Но у Этери Георгиевны есть своя система, она против индивидуального подхода и это тоже в какой-то мере правильно, потому что ее система приносит результат. Но мне лично кажется, что стоило хотя бы по душам с ней поговорить. Я все же предполагаю, что Алена рубанула с плеча, когда уходила к Плющенко».

Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе 4 марта, заявив, что недовольна своими результатами в этом сезоне.

«Алена — девочка с характером, — добавила Радионова на вопрос об олимпийских перспективах Косторной. — Она не хочет плыть по течению и ей это под силу. Придется выбыть из гонки кому-то другому? Это всегда случается, потому что это спорт, кого-то выкидывают, кто-то заходит в этот вагон, в этот поезд. В этом нет никакой трагедии, так всегда было, есть и будет».

(Рустам Имамов)