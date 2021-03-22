Радионова высказалась против контрактной системы в фигурном катании

Бронзовый призер ЧМ-2015 Елена Радионова в прямом эфире «СЭ» поделилась мнением о предложении ввести контрактную систему отношений между фигуристом и тренером в фигурном катании.

«Я против контрактной системы, потому что должны быть доверительные отношения между спортсменом и тренером, — сказала Радионова. — Контракт это уже немного не то. К тому же такие ограничения останавливают прогресс. И тренер, и спортсмен будут тратить свое время, хотя могли бы пойти вперед и показать лучший результат в других условиях, в другой школе. К тому же за большинство фигуристов у нас платят родители, они серьезно вкладывают в спортсмена. И когда мы достигаем определенного уровня, то тренер получает дополнительную зарплату, призовые за наши выступления. Так что я не могу сказать, что тренер обделен вниманием или финансами».

(Рустам Имамов)