Траньков объяснил, почему Тарасова и Морозов пропустили финал Кубка России

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков рассказал, зачем фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов отказались выступить в финале Кубка России, но согласились принять участие в голландском турнире.

«Нам нужно было, во-первых, попробовать побывать в «пузыре», понять, что это такое. Скажем так, перед чемпионатом мира провести репетицию. Во-вторых, выступить на международной арене, показаться иностранным судьям, выслушать пожелания.

В целом хорошо нас приняли. И по впечатлениям, и по отзывам. Так что поездка оказалась полезной", — цитирует RT Транькова.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали золото в соревнованиях спортивных пар на турнире по фигурному катанию Challenge Cup в Голландии

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.