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Сегодня, 13:00

Худайбердиева и Базин рассказали о своем интересе к международным соревнованиям

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Выступающие в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин ответили на вопрос, следят ли они за главными международными соревнованиями по фигурному катанию.

Худайбердиева: — Конкуренция по-хорошему злит нас. Мы будем стараться, бороться, но для нас первостепенно сделать то, что хотят наши тренеры и мы сами. Будет гораздо круче, если медали и наши желания совместятся, а наши программы запомнятся.

Базин: — Я следил за международными стартами в сезоне-2022/23, когда был первый год изоляции. Тогда я делал сравнения, но сейчас понял, что, дай Бог, будем когда-нибудь и мы там. Поэтому перестал следить. А сейчас смотрю, только если кто-то советует, говорит: «Вау, как круто, посмотри». Лиза недавно посоветовала посмотреть танец Смарт/Дик.

Худайбердиева: — В этом году я слежу за всеми крупными соревнованиями, но не запоминаю баллы. Особенно все любят сравнить баллы там и на внутренних соревнованиях. Надеюсь, люди поймут, что так делать. Слежу за иностранными конкурентами, которые тоже катаются под Остина Пауэрса. В России, думаю, катают лучше. Да, я очень скромная (смеется). Этот сезон один из интереснейших в танцах на льду. У нас по 12 пар на этапах, и пары хорошие, не те, которых с улицы подобрали.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
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