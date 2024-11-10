Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 10:00

«Гран-при России» в Красноярске: смотреть онлайн-трансляцию соревнований 10 ноября

Церемония закрытия «Гран-при России» в Красноярске состоится 10 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Макар Игнатов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

10 ноября состоится заключительный день 3-го этапа «Гран-при России» по фигурному катанию. Фигуристы выступят с произвольными программами. Соревнования проходят на ледовой арене «Кристалл» в Красноярске. «СЭ» публикует расписание турнира «Красноярье-2024». Время начала — московское.

«Гран-при России» в Красноярске

10 ноября, воскресенье

10.00. Танцы на льду. Произвольный танец.

12.05. Женщины. Произвольная программа.

14.05. Мужчины. Произвольная программа.

16.05. Пары. Произвольная программа.

17.10. Церемония награждения.

В прямом эфире выступления российских фигуристов бесплатно покажут на сайте 1tv.ru. На Первом канале «Гран-при России» будет в эфире с 15.10 по 16.40 мск. Также прокаты будут доступны в онлайн-кинотеатре Okko по платной подписке.

Фигурное катание
Читайте также
В «Ладе» ответили на вопрос о финансовых проблемах клуба
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
В Египте перевернулся автобус с 31 российским туристом
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Мишина и Галлямов считают, что конкуренция среди пар на «Гран-при России» не ослабла

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости