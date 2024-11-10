Худайбердиева и Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Красноярске

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин победили в танцах на льду на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 209,40 балла. 2-е место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (200,93), 2-е Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,95).

Соревновательный день продолжится выступлениями с произвольными программами женщин и мужчин, а также спортивных пар.