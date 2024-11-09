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Сегодня, 18:10

Мишина и Галлямов считают, что конкуренция среди пар на «Гран-при России» не ослабла

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление в короткой программе среди спортивных пар на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Фигуристы победили, набрав 78,69 балла. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (73,88 балла). Третьими стали Алиса Блинникова и Алексей Карпов (63,77).

Анастасия Мишина: В сборной стало меньше пар, но все они сильные. Конкуренция сохранилась, даже если пар не так много

Александр Галлямов: В программе есть моменты, которые хочется улучшить. Это для нас уже третий старт, но прокат не идеален, мы будем работать, готовиться к чемпионату России, чтобы загладить тонкости в программе. Голова и тело привыкает уже к переходам, к музыке и соревновательной обстановке

АМ: В этом сезоне очень жестко смотрят на тодес, позиции партнера и партнершу, подкрутки, мы успели их подготовить

АГ: Когда я был в юниорах, этот тодес было тяжело учить, здесь очень важна техника

АМ: Прошла только короткая программа, пока что рано радоваться. Мы сейчас не расстроены, а сконцентрированы.

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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