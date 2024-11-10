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Сегодня, 17:35

Бонгонда и Угальде в огне! «Спартак» разгромил «Акрон», Дзюба игру провалил

«Спартак» разгромил «Акрон» в чемпионате России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте (№ 4) и нападающий «Акрона» Артем Дзюба (№ 24).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Уверенная победа красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
10 нояб, 15:15. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
4:0
Акрон

Довольно комфортно чувствующий себя в середине таблицы «Акрон» за предыдущие четырнадцать туров не научился набирать очки в играх с большими клубами. Собрав в свое время солидную коллекцию скальпов в кубковом турнире, в своем нынешнем статусе тольяттинцы проиграли «Локомотиву» (2:3), «Динамо» (0:2), ЦСКА (0:4), «Краснодару» (2:5) и «Зениту» (0:5). Но если в некоторых матчах команда Заура Тедеева выглядела излишне романтичной и даже немного наивной, то в Тушине все начиналось максимально прагматично. Осмысленно или вынужденно — не принципиально.

Эсекьель Барко (&laquo;Спартак&raquo;) и&nbsp;Артем Дзюба (&laquo;Акрон&raquo;). «Спартак» разгромил «Акрон». Онлайн-трансляция матча РПЛ

Насыщенная и низкая линия обороны, отказ от мяча и ставка на длинные передачи в направлении предельно мотивированного Дзюбы. К 15-й минуте «Спартак» поднял процент владения до показателей лучших версий команд Хосепа Гвардиолы (80 процентов), а острота атак шла по нарастающей. Неприятный для Волкова штрафной в исполнении Барко, заблокированный в последний момент Эшковалем удар Маркиньоса, подача бразильца на голову пробившему в перекладину Мартинсу.

Классический пример гола, который назревал. Вроде штамп, но в итоге красно-белый плод оказался по-футбольному вкусным. Даже блюдом для гурманов — с розыгрышем на третьего и последним пасом Угальде в касание. Бонгонда просто не имел права не забить, отличившись в третьем туре подряд. Сколько критиковали Деяна Станковича за казавшуюся слепой веру в конголезца, а сейчас он — самый полезный игрок «Спартака». Причем Тео не просто забивает — стабильно открывает счет.

В воскресенье до перерыва он должен был отличаться еще раз, однако блестяще сыграл среагировавший на удар из площади ворот Волков. Вот уж к кому в составе гостей не могло быть ни одной претензии по итогам первых 45 минут. Остальные банально не успевали за перемещениями спартаковцев и движением мяча, а когда ни разу не пробивший в створ ворот «Акрон» пытался выходить в атаку за счет контроля мяча, эффективно работал спартаковский прессинг. А каждый возврат владения был синонимом остроты атак хозяев.

При этом фланги москвичей работали по разному. Если Бонгонда был нацелен на завершение, то Маркиньос — на поиск партнеров перед воротами. Подачи бразильца в этом матче превратились в генератор остроты. Будь удачливее партнеры, вингер оформил бы ассистентский хет-трик, но вслед за Мартинсом и Бонгондой забить не смог Угальде. Точнее, это не позволил сделать вытащивший удар костариканца головой Волков. Этим спасением, а также последовавшим пару минут спустя сейвом при атаке Маркиньоса голкипер оставлял своей команде шансы изменить игру.

Только для этого нужно было что-то предложить в атаке и навести порядок в обороне, а у «Акрона» не получилось ни то, ни другое. Гол номер два — особенно обидный и приведший в негодование Волкова. Слишком просто все было: начиная с длинного паса Дуарте из центра поля и заканчивая скидкой Мартинса на оказавшегося перед воротами Угальде. Не забивавшему с сентябрьского дерби с «Динамо» форварду этот гол был нужен лично почти так же сильно, как и всему «Спартаку».

При 2:0 красно-белые заиграли с еще большей легкостью, тогда как «Акрон» шел вперед с каким-то обреченным видом, наиграв на пару опасных ударов и глупое удаление Бакаева. Третий гол хозяев — удар Бонгонды на исполнение с паса Мартинса. Попадание в перекладину, две результативные передачи и в целом очень полезная игра полузащитника сборной Люксембурга — лишний повод для вечных споров о выборе между ним и Пруцевым. А по факту — хорошо, что Станковичу в центре поля есть из кого выбирать. Это ведь те исполнители, которые разгружают Барко, позволяя ему творить. Хотя аргентинец может и сражаться, что он и доказал, когда перед пасом на Угальде забрал мяч в каком-то сумасшедшем подкате недалеко от углового флажка.

Дзюбу к тому моменту уже заменили — отыграл всего 66 минут. Перед матчем Артем говорил о серьезном настрое, но на поле мы его не увидели.

После третьей победы подряд «Спартак» продолжает преследовать «Динамо» и не дает ЦСКА обойти себя в таблице. Неплохой задел перед сложнейшим отрезком, который ждет команду после международной паузы. За девять дней красно-белые сыграют с «Локомотивом», «Ростовом» (в Кубке) и «Краснодаром», и только потом можно будет рассуждать, насколько команда изменилась со времени предыдущей встречи с «быками».

Артем Дзюба
РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
3
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
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16
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