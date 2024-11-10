Тяжелейшая победа ЦСКА в Самаре: Акинфеев спасал, а Дивеев и Круговой наказали «Крылья»

Кошмарная серия Самары продолжается.

ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в Самаре (2:1). Армейцы не выглядели лучше оппонента, но благодаря спасениям Игоря Акинфеева выцарапали три очка.

«Крылья» давили, но их гол отменили из-за офсайда

Команда Игоря Осинькина забрала начало матча: хозяева много прессинговали, нередко отбирали мяч в середине поля и убегали в быстрые атаки. У чужих ворот не хватало конкретики, но подходы получались острыми, а гол Ивана Сергеева казался логичным исходом. Если бы не ВАР: на повторе видно, что форвард «Крыльев» залез в минимальный офсайд.

Но это не отменяет того, что в стартовые полчаса самарцы выглядели намного активнее. Правда, после отдали инициативу, и ЦСКА этим воспользовался. Гости все чаще владели мячом и подбирались к воротам Ивана Ломаева, хотя до этого сочинили лишь пару обдуманных подходов. На 27-й минуте близко к дебютному голу за армейцев подобрался Сауль Гуарирапа — нападающий замкнул прострел Файзуллаева, но не попал в створ.

На этот момент «Крылья» ответили случайным попаданием в каркас. Убежали в ответную атаку, и Сергеев пушечно прострелил с правого фланга. Мяч врезался в Милана Гайича и срикошетил в штангу — все находящиеся в штрафной футболисты проводили его ошарашенным взглядом.

ЦСКА сравнял счет по отмененным голам на 38-й минуте. Секу Койта, ранее не забивавший в РПЛ, воспользовался хаосом в штрафной «Крыльев»: после серии отскоков получил мяч у вратарской и аккуратно вкатил его в угол. В этом эпизоде арбитры моментально признали гол нелегитимным.

Единственный засчитанный мяч случился уже в компенсированное к первому тайму время — Игорь Дивеев раскидал соперников при угловом у чужих ворот и головой пробил Ломаева. Это уже шестой гол центрального защитника во всех турнирах. В гонке лучших бомбардиров ЦСКА он приблизился к Тамерлану Мусаеву — у нападающего семь забитых мячей.

На перерыв «Крылья» рисковали уйти не просто уступая в счете, но и в меньшинстве — Виктор Мендес шипами вонзился в голеностоп Матвея Кисляка в середине поля, но судья ограничился желтой, несмотря на несогласие футболистов ЦСКА. Юному хавбеку армейцев за несколько минут до этого досталось еще и от Гленна Бейла, но нидерландец галантно поцеловал в затылок лежачего Кисляка и не оставил никаких вопросов у судей.

ЦСКА наказал «Крылья» за расточительность

Во втором тайме интрига быстро вернулась — Игорь Дмитриев на 60-й минуте сравнял счет. Арендованный у «Спартака» вингер отличился впервые в сезоне, а переиграть Акинфеева помог рикошет — мяч в ворота приземлился после касания Дивеева. А атака родилась из очередной потери армейцев в середине поля. Причем до этого у «Крыльев» был не менее острый момент — Акинфеев потащил два подряд удара из штрафной от Сергеева и Дмитриева.

ЦСКА владел мячом чаще, чем в первой половине. Команда Марко Николича увлекалась позиционными атаками на половине поля соперника и на какое-то время перехватила лидерство по владению мячом, но без остроты у ворот Ломаева.

А вот самарцы создавали неплохие моменты в быстрых атаках. На 70-й минуте Печенин завершил скоростной выпад выстрелом в перекладину — Иван Олейников выловил пас на ход около чужой штрафной, обработал мяч и выкатил под удар партнеру. Белорусскому защитнику немного не хватило точности.

В последние минут 15 самарцы выглядели намного свежее соперника и пользовались этим превосходством. На 83-й не использовали еще один шикарный момент: Роман Ежов с правого фланга набросил мяч к вратарской, куда рванул Сергеев — Иван пытался исполнить в касание, но удар не получился. А Акинфеев отбил ногой перед собой, а через секунду парировал и второй выстрел — теперь от Владислава Шитова.

Армейцы мгновенно наказали за такую реализацию — буквально в следующей же атаке Данил Круговой головой по красивой дуге переправил мяч в сетку после подачи Келлвена с правого края. Самарцы оказались недовольны решением арбитра: намекали на возможный фол в центре поля на Шитове — арбитра это не убедило.

В итоге первого мяча Кругового в этом сезоне РПЛ хватило для победы.

По итогам первого круга ЦСКА набрал 27 очков и до игры «Спартака» опередил соседей на два балла, разместившись на пятой позиции. «Крылья» продолжают тонуть: потерпели третье подряд поражение в РПЛ, а безвыигрышная серия команды Игоря Осинькина продлилась до семи встреч. До матчей конкурентов самарцы остались на 12-м месте, имея столько же очков, сколько у «Химок» и «Факела», идущих ниже.