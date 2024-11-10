Тяжелейшая победа ЦСКА в Самаре: Акинфеев спасал, а Дивеев и Круговой наказали «Крылья»
ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в Самаре (2:1). Армейцы не выглядели лучше оппонента, но благодаря спасениям Игоря Акинфеева выцарапали три очка.
«Крылья» давили, но их гол отменили из-за офсайда
Команда Игоря Осинькина забрала начало матча: хозяева много прессинговали, нередко отбирали мяч в середине поля и убегали в быстрые атаки. У чужих ворот не хватало конкретики, но подходы получались острыми, а гол Ивана Сергеева казался логичным исходом. Если бы не ВАР: на повторе видно, что форвард «Крыльев» залез в минимальный офсайд.
Но это не отменяет того, что в стартовые полчаса самарцы выглядели намного активнее. Правда, после отдали инициативу, и ЦСКА этим воспользовался. Гости все чаще владели мячом и подбирались к воротам Ивана Ломаева, хотя до этого сочинили лишь пару обдуманных подходов. На 27-й минуте близко к дебютному голу за армейцев подобрался Сауль Гуарирапа — нападающий замкнул прострел Файзуллаева, но не попал в створ.
На этот момент «Крылья» ответили случайным попаданием в каркас. Убежали в ответную атаку, и Сергеев пушечно прострелил с правого фланга. Мяч врезался в Милана Гайича и срикошетил в штангу — все находящиеся в штрафной футболисты проводили его ошарашенным взглядом.
ЦСКА сравнял счет по отмененным голам на 38-й минуте. Секу Койта, ранее не забивавший в РПЛ, воспользовался хаосом в штрафной «Крыльев»: после серии отскоков получил мяч у вратарской и аккуратно вкатил его в угол. В этом эпизоде арбитры моментально признали гол нелегитимным.
Единственный засчитанный мяч случился уже в компенсированное к первому тайму время — Игорь Дивеев раскидал соперников при угловом у чужих ворот и головой пробил Ломаева. Это уже шестой гол центрального защитника во всех турнирах. В гонке лучших бомбардиров ЦСКА он приблизился к Тамерлану Мусаеву — у нападающего семь забитых мячей.
На перерыв «Крылья» рисковали уйти не просто уступая в счете, но и в меньшинстве — Виктор Мендес шипами вонзился в голеностоп Матвея Кисляка в середине поля, но судья ограничился желтой, несмотря на несогласие футболистов ЦСКА. Юному хавбеку армейцев за несколько минут до этого досталось еще и от Гленна Бейла, но нидерландец галантно поцеловал в затылок лежачего Кисляка и не оставил никаких вопросов у судей.
ЦСКА наказал «Крылья» за расточительность
Во втором тайме интрига быстро вернулась — Игорь Дмитриев на 60-й минуте сравнял счет. Арендованный у «Спартака» вингер отличился впервые в сезоне, а переиграть Акинфеева помог рикошет — мяч в ворота приземлился после касания Дивеева. А атака родилась из очередной потери армейцев в середине поля. Причем до этого у «Крыльев» был не менее острый момент — Акинфеев потащил два подряд удара из штрафной от Сергеева и Дмитриева.
ЦСКА владел мячом чаще, чем в первой половине. Команда Марко Николича увлекалась позиционными атаками на половине поля соперника и на какое-то время перехватила лидерство по владению мячом, но без остроты у ворот Ломаева.
А вот самарцы создавали неплохие моменты в быстрых атаках. На 70-й минуте Печенин завершил скоростной выпад выстрелом в перекладину — Иван Олейников выловил пас на ход около чужой штрафной, обработал мяч и выкатил под удар партнеру. Белорусскому защитнику немного не хватило точности.
В последние минут 15 самарцы выглядели намного свежее соперника и пользовались этим превосходством. На 83-й не использовали еще один шикарный момент: Роман Ежов с правого фланга набросил мяч к вратарской, куда рванул Сергеев — Иван пытался исполнить в касание, но удар не получился. А Акинфеев отбил ногой перед собой, а через секунду парировал и второй выстрел — теперь от Владислава Шитова.
Армейцы мгновенно наказали за такую реализацию — буквально в следующей же атаке Данил Круговой головой по красивой дуге переправил мяч в сетку после подачи Келлвена с правого края. Самарцы оказались недовольны решением арбитра: намекали на возможный фол в центре поля на Шитове — арбитра это не убедило.
В итоге первого мяча Кругового в этом сезоне РПЛ хватило для победы.
По итогам первого круга ЦСКА набрал 27 очков и до игры «Спартака» опередил соседей на два балла, разместившись на пятой позиции. «Крылья» продолжают тонуть: потерпели третье подряд поражение в РПЛ, а безвыигрышная серия команды Игоря Осинькина продлилась до семи встреч. До матчей конкурентов самарцы остались на 12-м месте, имея столько же очков, сколько у «Химок» и «Факела», идущих ниже.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|
3
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
4
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|
9
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Кр. Советов
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|2 : 1
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|2 : 1
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|3 : 1
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|1 : 2
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Бителло
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3