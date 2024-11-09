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Сегодня, 16:55

Угожаев назвал счастливой для себя арену в Красноярске

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигурист Николай Угожаев прокомментировал свою победу в короткой программе на этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсмен набрал 103,54 балла. Второе место после короткой программы занимает Петр Гуменник (99,44 балла). Третьим идет Дмитрий Алиев (94,52).

«Я очень доволен, мне здесь нравится. Возможно это счастливая арена: все, что я задумал в программе, получилось.

Настраивался по-другому, не так как на первый этап. После него сделал выводы, сосредоточился на себе, завтра буду также настраиваться. Я вроде не на 100 процентов выкладывался, можно еще лучше. Сейчас вспомнил, как прыгать сальхов, спустя год почти.

Буду ли рад, если [трибуны] станут петь во время программы? Наверное, да, еще сильнее заряжает», — сказал Угожаев.

Выступления с произвольными программами пройдут в воскресенье, 10 ноября.

Фигурное катание
Николай Угожаев
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