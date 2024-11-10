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Сегодня, 16:09

Алиев считает, что при прокате произваольной программы ему мешали проблемы с концентрацией

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Дмитрий Алиев прокомментировал свое выступление с произвольной программой на 3-м этапе «Гран-при» России.

Спортсмен набрал 263,78 балла по итогам двух программ и не попал в тройку призеров.

— Просел немного в серединке, это связано с концентрацией. Она была на лутце и сальхове, потом отпустил себя, подумал, что должно пойти. Вчера ошибки были, потому что у меня был больше общий запал после двух четверных, и я в потоке энергии туда, «в море» нырнул. Надо было себя немного притушить.

У меня нет разочарований. Я катаюсь с травмой, смирился, что на протяжении этого сезона она будет. Никакого прогресса после контрольных прокатов, к сожалению нет, хотя нагрузка была тяжелая. Короткой я доволен. Несмотря на падение, знаю, что буду улучшать в ней.

Пропуск соревнований на меня плохо влияет. Надо бороться с тем, что сейчас есть. Была проделана такая большая работа, что нет смысла бросать. Нужно идти до чемпионата России, а потом и до финала «Гран-при». А вот так просто прекращать нет смысла. Четыре четверных — это не авантюра, это уже исполнялось мной.

Фигурное катание
Дмитрий Алиев
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