Бестемьянова оценила выступление российских фигуристок на этапе «Гран-при» в Италии

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление женщин на этапе «Гран-при» в Италии.

«Сегодня фейерверк и праздник. Я очень рада за Аню Щербакову. Ей удалось исполнить четверной флип и шикарно откатать свою программу. То, что она показала сегодня, — это была победа над самой собой. Мы все были свидетелями того, как она входила в сезон, того, как она росла от старта к старту. Самое потрясающее, что она доказала, что все было по плану. Она планово набирала форму, и ничто ее не сбило с этого пути. В этом, конечно, есть большая заслуга ее тренерского штаба, ее крепости духа, нервной системы. Именно сегодня ей надо было доказать, что ее нельзя списывать со счетов. И она это сделала», — сказала Бестемьянова NEWS.ru.

Также Бестемьянова назвала достойным выступление Майи Хромых.

«Два четверых прыжка — с ума сойти! Но чтобы побеждать, ей нужно стать более компонентной. Второй уровень за дорожку, почти сорванный тройной риттбергер, очень небольшая надбавка за «спираль» не позволили ей победить. Но она была очень хороша», — отметила Бестемьянова.