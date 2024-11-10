Фролова заявила, что ей дало стимул присутствие Медведевой и Щербаковой

Анна Фролова прокомментировала свою победу на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

19-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 218,91 балла.

— Я не хочу себя нахваливать, потому что мне становится неловко. Это всего лишь начало сезона, надо работать дальше. Я рада, что откатала, мне было немного тяжелее, чем на первом этапе.

Меня очень подстегнуло присутствие многих именитых спортсменов, да и в целом красивых женщин: Саша Игнатова, Аня Щербакова, Женя Медведева... Я вчера была в немного таком затуманенном состоянии, и девочки меня подстегнули. Я поняла, что нужно собраться и сделать все чисто.

Я не ставила задачу по месту, потому что это проигрышная тактика. У меня была задача сделать все элементы, криво-косо, но сделать. Даже если бетоном зальют лед, сделать, и это получилось.