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Сегодня, 14:50

Фролова заявила, что ей дало стимул присутствие Медведевой и Щербаковой

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Анна Фролова прокомментировала свою победу на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

19-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 218,91 балла.

— Я не хочу себя нахваливать, потому что мне становится неловко. Это всего лишь начало сезона, надо работать дальше. Я рада, что откатала, мне было немного тяжелее, чем на первом этапе.

Меня очень подстегнуло присутствие многих именитых спортсменов, да и в целом красивых женщин: Саша Игнатова, Аня Щербакова, Женя Медведева... Я вчера была в немного таком затуманенном состоянии, и девочки меня подстегнули. Я поняла, что нужно собраться и сделать все чисто.

Я не ставила задачу по месту, потому что это проигрышная тактика. У меня была задача сделать все элементы, криво-косо, но сделать. Даже если бетоном зальют лед, сделать, и это получилось.

Фигурное катание
Анна Фролова
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