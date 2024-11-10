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Сегодня, 16:10

Николай Угожаев выиграл «Гран-при России» в Красноярске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фигурист Николай Угожаев стал победителем третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсмен набрал 292,56 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Петр Гуменник (282,88 балла). Третьим стал Даниил Самсонов (275,94).

Гран-при России

Красноярск

Мужчины

1. Николай Угожаев — 292,56 балла

2. Петр Гуменник — 282,88

3. Даниил Самсонов — 275,94

4. Андрей Мозалев — 272,11

5. Дмитрий Алиев — 263,78

6. Макар Игнатов — 262,59

Фигурное катание
Николай Угожаев
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