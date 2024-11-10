Николай Угожаев выиграл «Гран-при России» в Красноярске
Фигурист Николай Угожаев стал победителем третьего этапа «Гран-при России» в Красноярске.
Спортсмен набрал 292,56 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место занял Петр Гуменник (282,88 балла). Третьим стал Даниил Самсонов (275,94).
Гран-при России
Красноярск
Мужчины
1. Николай Угожаев — 292,56 балла
2. Петр Гуменник — 282,88
3. Даниил Самсонов — 275,94
4. Андрей Мозалев — 272,11
5. Дмитрий Алиев — 263,78
6. Макар Игнатов — 262,59
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