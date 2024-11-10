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Сегодня, 17:26

Мишина и Галлямов стали победителями этапа «Гран-при России» в Красноярске

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли третий этап «Гран-при России» в Красноярске.

Дуэт набрал 227,89 балла по сумме короткой и произвольной программ. Второе место заняли Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (193,88 балла). Третьими стали Ясмина Кадырова и Илья Миронов (174,92).

Гран-при России

Красноярск

Пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 227,89;

2. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев — 193,88;

3. Ясмина Кадырова/Илья Миронов — 174,92;

4. Алиса Блинникова/Алексей Карпов — 173,54;

5. Дарья Андреева/Александр Акимов — 159,14.

Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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