Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Общий зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Фигурное катание
Гран-при России

Сегодня, 12:50

Худайбердиева и Базин рассказали о работе над своей произвольной программой

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свою победу в танцах на льду на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 209,40 балла. 2-е место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (200,93), 3-е Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,95).

Базин: — Мы улучшили с того года наш «сизон-бэст» (лучший показатель сезона — Прим. «СЭ») по произвольной программе, получили большие достойные баллы. Надеемся, что и катались достойно. Рады, что приблизились по оценкам к действующим лидерам. Будем стремиться не просто приблизиться, а стать на голову выше

Худайбердиева: — В танцах может случиться все что угодно, поэтому медали тоже очень важны.

Базин: — Наш хореограф Сергей Георгиевич может сильнее нас погрузиться в этот танец. Мы работаем, стараемся в зале каждый день просто протоптать на полу программу, чтобы перенести это все на лед. Самое сложное — сделать все на соревнованиях, все собрать и показать здесь.

Худайбердиева: — Самое сложное — это то, что невозможно научиться делать эту программу. Ее нужно проживать. Если ты в начальной позе не входишь в это состояние, то прокат не получится: он может быть чистым, GOE плюс пять, но не будет эмоционально таким. Чтобы войти в это состояние, нужен внутренний свет, внутренняя любовь. Это очень важная программа для нас.

Фигурное катание
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Читайте также
Женщина пострадала в результате атак беспилотников в Подмосковье
«Атланта» с Миранчуком выбила «Интер Майами» из плей-офф МЛС
«Локомотив» неудержим, а Ларионов хочет штрафовать за удаления. Что произошло в КХЛ
Евгений Малкин забил победный гол в матче «Питтсбурга» с «Вашингтоном»
Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
В Госдуме предложили давать квартиры сотрудникам МВД, вышедшим на пенсию
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Миронова и Устенко: «Мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы кататься идеально»

Худайбердиева и Базин рассказали о своем интересе к международным соревнованиям

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости