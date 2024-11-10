Худайбердиева и Базин рассказали о работе над своей произвольной программой

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали свою победу в танцах на льду на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

По итогам короткой и произвольной программ пара набрала 209,40 балла. 2-е место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (200,93), 3-е Екатерина Миронова и Евгений Устенко (193,95).

Базин: — Мы улучшили с того года наш «сизон-бэст» (лучший показатель сезона — Прим. «СЭ») по произвольной программе, получили большие достойные баллы. Надеемся, что и катались достойно. Рады, что приблизились по оценкам к действующим лидерам. Будем стремиться не просто приблизиться, а стать на голову выше

Худайбердиева: — В танцах может случиться все что угодно, поэтому медали тоже очень важны.

Базин: — Наш хореограф Сергей Георгиевич может сильнее нас погрузиться в этот танец. Мы работаем, стараемся в зале каждый день просто протоптать на полу программу, чтобы перенести это все на лед. Самое сложное — сделать все на соревнованиях, все собрать и показать здесь.

Худайбердиева: — Самое сложное — это то, что невозможно научиться делать эту программу. Ее нужно проживать. Если ты в начальной позе не входишь в это состояние, то прокат не получится: он может быть чистым, GOE плюс пять, но не будет эмоционально таким. Чтобы войти в это состояние, нужен внутренний свет, внутренняя любовь. Это очень важная программа для нас.