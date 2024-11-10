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Сегодня, 14:01

Фролова победила на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске

Алина Савинова
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Анна Фролова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Фигуристка Анна Фролова выиграла третий этап «Гран-при России» в женском одиночном катании.

19-летняя спортсменка по итогам двух программ набрала 218,91 балла.

Второй на соревнованиях в Красноярске стала Алина Горбачева с результатом 210,36 балла. Тройку лидеров замкнула Софья Акатьева (208,63).

Следующий этап «Гран-при России» пройдет в Москве с 16 по 17 ноября. На нем будут представлены одиночное катание и танцы на льду.

Гран-при России. Красноярск

Женщины

Итоговое положение, топ-6

1. Анна Фролова — 218,91

2. Алина Горбачева — 210,36

3. Софья Акатьева — 208,63

4. Софья Муравьева — 200,48

5. Мария Агаева — 193,80

6. Елизавета Куликова — 190,82

Фигурное катание
Алина Горбачева
Анна Фролова
Софья Акатьева
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