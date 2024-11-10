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Сегодня, 15:47

Игнатов признался, что короткая программа в Красноярске далась ему тяжелее произвольной

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Макар Игнатов прокомментировал свое выступление с произвольной программой на 3-м этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Суммарная оценка спортсмена по итогам двух программ составила 262,59 балла.

— Произвольная была лучше, чем короткая. В конце чуть-чуть не хватило, сыграло свою роль волнение. Если брать короткую, то было обидно за риттбергер, потому что проблема возникла на ровном месте. Вчера пытался вспомнить, когда последний раз с него падал, и не смог. После него вчера зажался сильно, и была, может, даже небольшая паника. Короткая была тяжелее произвольной и много сил съела. Ну, начало сезона... Будем делать выводы и стараться не допускать таких вещей.

Фигурное катание
Макар Игнатов
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