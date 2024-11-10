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Сегодня, 14:18

Горбачева — о произвольной программе: «В прокате контролировала все почти на 100 процентов»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Алина Горбачева поделилась эмоциями от выступления на третьем этапе «Гран-при России» в Красноярске.

Спортсменка стала лучшей в произвольной программе и заняла итоговое второе место с результатом 210,36 балла.

«Эмоции смешанные, я больше рада, потому что вчера была далеко за тройкой. Все прокаты короткой программы на тренировках были чистыми, я делала 50 из 50. Буду работать над сальховым, планирую добавить второй на следующий этап «Гран-при».

Тренировка утром пошла не очень хорошо, возможно это меня взбодрило, утром перенервничала, а к старту успокоилась, на лед выходила спокойной, в прокате контролировала все почти на 100%», — сказала Горбачева.

Победу на «Гран-при России» в Красноярске одержала Анна Фролова, которая набрала 218,91 балла. Третье место заняла Софья Акатьева (208,63).

Фигурное катание
Алина Горбачева
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