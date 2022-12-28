Рудковская о шоу «Снегурочка»: «Сергей Филин поставил Сашу Трусову на пуанты»

Продюсер и совладелица школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала о шоу «Снегурочка» в Москве.

— В традиционной сказке Снегурочка растаяла, но наша превратилась в человека и на пуантах впервые в истории мирового катания девочка, Саша Трусова, не только исполнила пять четверных тулупов, но и она у нас летала, исполнила двойной выбор парного катания. И самое главное — танцевала на пуантах. Сергей Филин поставил Сашу Трусову на пуанты.

Когда я сказала Саше: «Тебе нужны пуанты». Она ответила: «А почему нет?». У нас многие исполнили стрип-пластику: Алина Загитова, Женя Медведева, Саша Трусова, но на пуанты Саша встала первая. Если кто-то повторит, то это уже будет плагиат. Зафиксируем, что сегодня Саша сделала потрясающе красивый номер для вас. Какое было красивое платье — ткань везли из Парижа.