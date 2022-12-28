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Сегодня, 22:34

Марк Кондратюк рассказал о своем здоровье

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Марк Кондратюк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал журналистам о том, как восстанавливается после травмы спины.

На прошедшем чемпионате России в Красноярске Кондратюк снялся после проката короткой программы. На протяжении всего сезона фигуриста беспокоит травма спины.

— По поводу будущих стартов ничего не могу сказать. Я выступаю в шоу и параллельно лечусь, хожу на процедуры. Стараюсь максимально быстро восстановиться к ближайшим стартам. Пока проблемы есть, и они не решены, — сказал Кондратюк во время пресс-подхода после шоу «Снегурочка» в Москве.

Марк Кондратюк
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