Марк Кондратюк рассказал о своем здоровье

Фигурист Марк Кондратюк рассказал журналистам о том, как восстанавливается после травмы спины.

На прошедшем чемпионате России в Красноярске Кондратюк снялся после проката короткой программы. На протяжении всего сезона фигуриста беспокоит травма спины.

— По поводу будущих стартов ничего не могу сказать. Я выступаю в шоу и параллельно лечусь, хожу на процедуры. Стараюсь максимально быстро восстановиться к ближайшим стартам. Пока проблемы есть, и они не решены, — сказал Кондратюк во время пресс-подхода после шоу «Снегурочка» в Москве.