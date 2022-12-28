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28 декабря, 23:12

Рудковская назвала сумму, которую заплатила фигуристам за участие в шоу «Снегурочка»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Продюсер и совладелица школы «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала журналистам, какую сумму заплатила фигуристам за участие в шоу «Снегурочка».

— Один человек из мира спорта, хореограф, подошел и спросил меня: «Это же какой бюджет должен быть на такой состав в шоу?» Здесь столько дорогих, не побоюсь этого слова, фигуристов. Могу сказать, что затраты на стафф, то есть только фигуристов, 30 миллионов рублей. Столько получил коллектив за наше шоу.

Но может быть очень красивое шоу, но плохой свет. Или костюмы не очень. Или никто не прыгает. А у нас все красивое, и все прыгают. Мне было сегодня офигенно!

Фигурное катание
Яна Рудковская
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