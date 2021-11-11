Призер юниорского ЧМ назвала наивной глупостью желание обыграть в дебютном сезоне Пападакис и Сизерона

Призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» рассказала о своих амбициях на дебютный сезон на взрослом международном уровне.

«В танцах серьезная конкуренция. И замахнуться сразу в первый год на Сашу с Ваней или Пападакис будет наивно и глупо. Но если взять себе в ориентир пары уровня чуть ниже, пусть и опытные, то почему бы с ними и не посоревноваться? В каждом из нас есть максималист, поэтому стремишься бороться за высокие позиции. Но нужно работать. Чего конкретно хотим достичь? Дело даже не в конкретных местах на соревнованиях. Очень хочется показать, что ты уже не юниор. Но для этого нужно много пахать. Не скажу, что мы халтурили в межсезонье, но пока на стартах не получается показать то катание, которое мы бы сами хотели от себя видеть. Нужно время», — сказала Шанаева.

Отметим, что на первом этапе «Гран-при» фигуристы заняли девятое место. Ранее они стали третьими по итогам Budapest Trophy.

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