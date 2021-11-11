Фигуристка Шанаева ответила на критику продюсера Ильи Авербуха

Призер юниорского чемпионата мира по фигурному катанию Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к негативному отзыву от продюсера и хореографа Ильи Авербуха. Авербух критично отозвался об их выступлении на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Не смотрю обычно свои прокаты в интернете. Разве что сразу после соревнований. Интересно, как мы смотримся со стороны, я захожу в раздевалку, беру телефон и сразу же пересматриваю прокат. На следующий день и тем более через неделю я уже не смотрю программы. Критика — это нормально. Кому-то понравился прокат, кому-то нет, вид спорта у нас субъективный. Такие отзывы даже полезны, они дают пищу для размышлений. Если кому-то не хватило подачи в образе, то, значит, нужно над ней лучше работать. При этом не загоняться и понимать, что всем в любом случае не угодишь», — сказала Шанаева.

Отметим, что на Skate Canada пара заняла девятое место.

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