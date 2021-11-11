Фигуристка Шанаева объяснила причину падения на этапе «Гран-при»

Российская фигуристка Елизавета Шанаева, выступающая в танцах на льду в паре с Дэвидом Нарижным, в интервью «СЭ» прокомментировала неудачу на дебютном этапе взрослой серии «Гран-при» в канадском Ванкувере.

Партнер упал в произвольном танце во время исполнения вращения.

«Где-то в подготовке допустили ошибку. Мы расстроились, но недолго грустили. Минут 15, не больше. Потом собрались и стали обсуждать по существу, что у нас не получилось и почему. Искать хорошие моменты в прокате. Главное, во время самого проката не стали вешать нос, достаточно быстро среагировали и вступили в поддержку. Ошибки бывают у всех.

После короткой я переживала за баллы. В танцах много тонких нюансов, в плане шагов например. Для юниоров одни стандарты, по мастерам — другие. Требования завышенные, и я была не до конца уверена, что смогла все сделать на свой максимум. И то, что юниорам прощают, мастерам режут по оценке. Мне было одновременно и интересно, как меня оценят, и волнительно», — сказала Шанаева.

Отметим, что на этом старте пара заняла девятое место.

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