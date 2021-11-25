Американский фигурист Джонни Вейр рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе

Американский фигурист Джонни Вейр поделился мнением о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Если кто не знает, то Этери Тутберидзе — одна из лучших тренеров по фигурному катанию в мире. А еще она недавно разрешила нам записать ее профайл для телеканала NBC. Вышло что-то вроде «один день из жизни».

Она очень сильная, целеустремленная, но при этом логичная и очень добрая. Мне она очень нравится», — сказал Вейр в сторис Instagram.

Ранее Вейр выложил видео с катка ледового дворца «Хрустальный». Он прокатился по льду в обнимку с Тутберидзе.