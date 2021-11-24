Призер Олимпиады Шахрай уверен, что дочь Этери Тутберидзе Дэвис выиграет медаль Олимпиады в команде

Серебряный призер Олимпийских Игр 1980 года Сергей Шахрай в интервью «СЭ» прокомментировал выступление танцевальной пары Диана Дэвис и Глеб Смолкин на последних соревнованиях.

«Турнир в Варшаве совсем другого уровня, нежели «Гран-при» во Франции. Там другие судьи, не такие критерии. Даже Олимпийские Игры с чемпионатом мира и финалом «Гран-при» судят иначе. Поэтому давайте не будем сравнивать напрямую эти два турнира. Хотя я понимаю, что оценки, наверное, слишком высокие. Но у них опытный тренер Шпильбанд, он знает, как подвести свою пару к лучшему результату и как понравится судьям. Он свое дело очень хорошо знает. Рейтинг пара набирает стремительно. Лично для меня вопрос решен — Диана с Глебом будет третьей парой на Олимпиаде в Пекине. Если успешно выступят на чемпионате России, конечно.

Попадут ли они на командный турнир Пекина? На самом деле я это предвидел. Мысль давно появилась, чтобы их поставить в команду на Олимпиаду, тогда это гарантированная медаль для Дианы. Ресурс сильный, противопоставить им будет что-то очень тяжело. И все-таки танцы — это особый вид фигурного катания, он всегда стоял особняком. Во всех отношениях», — сказал Шахрай.

Отметим, что Дэвис/Смолкин победили на турнире в Варшаве, показав в ритмическом танце результат выше призеров чемпионата Европы Александры Степановой и Ивана Букина.

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