Призер Олимпиады Шахрай не понимает роль Максима Транькова в тренерском штабе Этери Тутберидзе

Серебряный призер Олимпийских Игр 1980 года Сергей Шахрай в интервью «СЭ» выразил мнение, что олимпийский чемпион, ныне тренер Максим Траньков играет меньшее значение в подготовке спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, нежели специалист из Перми Павел Слюсаренко.

«Слюсаренко не случайно ведь пригласили в команду к Тутберидзе. Заметьте, там был олимпийский чемпион Траньков, а ему, словно в помощь, позвали из Перми Слюсаренко. И роль Павла, на мой взгляд, ключевая. У Максима много различных проектов, и не всегда он все успевает. У него пока не все получается, и трудно определить его роль — где он мешает, а где помогает. Невозможно успеть везде: и на телевидении, и на тренерском посту. Если получается, то я с ними, если нет — я не при делах. Так же дела не делаются. К Тарасовой и Морозову сейчас приставили семь или восемь человек. И мне трудно представить, как восемь человек будут сразу работать с одной парой. Тут сложно разобраться, кто за что отвечает. Правильно говорят, у семи нянек — дитя без глазу», — сказал Шахрай.

Отметим, что Тарасова и Морозов заняли первое место на турнире в Варшаве, показав лучший результат сезона среди всех спортивных пар.

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