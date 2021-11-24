Интервью с серебряным призером Игр 1980 года Сергеем Шахраем.

Прошедший уик-энд в нашем фигурном катании был довольно жарким. Два турнира в Европе — этап «Гран-при» в Гренобле и челленджер в Варшаве — вызвали бурное обсуждение в Сети, особенно оценки танцевальных соревнований. Много вопросов у болельщиков и специалистов вызвало и качество льда на арене во Франции, из-за проблем с которым россиянка Анна Щербакова упала с одного из элементов. Без медалей остались мужчины, но и в турнире парней нашлись поводы для оптимизма — Андрей Мозалев показал лучшую оценку за технику по произвольной программе.

Последние новости «СЭ» обсудил с серебряным призером Олимпийских игр 1980 года в Лейк-Плэсиде Сергеем Шахраем. Выступая в паре с Мариной Черкасовой, Шахрай шел на большой риск и постоянно пробовал новые элементы. Дуэт, к примеру, впервые в истории фигурного катания выполнил элемент в четыре оборота, на 11 лет опередив одиночников — четверную подкрутку, а в 1978 году впервые в истории исполнил подкрутку «тройной аксель».

За Дэвис и Смолкина сильный ресурс — что-то противопоставить им тяжело

— На прошлых выходных главной темой для обсуждения были оценки двух танцевальных пар — Степанова/Букин и Дэвис/Смолкин. Если стремительный прогресс одних вызывает большие сомнения, то низкие баллы вторых — скорее возмущение. Как вы оцените эти два дуэта в сравнении?

— Скажу так. Танцы очень сложно оценивать, когда их смотришь по телевизору. К примеру, была великая пара Торвилл/Дин. Или Виртью/Моир, Дэвис/Уайт. Если смотреть их по телевизору, то подумаешь сначала — ничего особенного. Но вживую увидишь их катание, и сразу вопросы отпадают. Они на голову выше всех. Танцы нужно смотреть на арене.

— И все же оценки Дианы и Глеба взлетели в небеса за считаные месяцы. Насколько это реально?

— Не будем забывать, что турнир в Варшаве совсем другого уровня, нежели «Гран-при» во Франции. Там другие судьи, не такие критерии. Даже Олимпийские игры с чемпионатом мира и финалом «Гран-при» судят иначе. Поэтому давайте не будем сравнивать напрямую эти два турнира. Хотя я понимаю, что оценки, наверное, слишком высокие. Но у них опытный тренер Шпильбанд, он знает, как подвести свою пару к лучшему результату и как понравится судьям. Он свое дело знает очень хорошо. Рейтинг пара набирает стремительно. Лично для меня вопрос решен — Диана с Глебом будет третьей парой на Олимпиаде в Пекине. Если успешно выступят на чемпионате России, конечно.

— Точно третьей, а не второй? Они ведь практически равные баллы показали со Степановой и Букиным. Второй номер сборной может рассчитывать на место в командном турнире Олимпиады.

— Я это предвидел. Мысль давно появилась, чтобы их поставить в команду на Олимпиаду, тогда это гарантированная медаль. Ресурс сильный, противопоставить им будет что-то очень тяжело. И все-таки танцы — это особый вид фигурного катания, он всегда стоял особняком. Во всех отношениях.

— По идее, и спортом назвать при таких раскладах его тяжело. Когда мало кто понимает, за что и почему ставятся такие оценки.

— Пожалуй, соглашусь. Я бы давно отделил танцы и поставил ближе к синхронному катанию. На мой взгляд, не стоит равнять их с одиночным и парным. У танцев своя специфика, и сами танцоры не всегда могут объяснить, как и почему они получают те или иные оценки. Не стоит забывать, что новое судейство, скандалы, договоры между судьями и федерацией — все это пошло именно от танцев. Если мы берем ретроспективу. В мое время бывало так, что объявили, кто судит, — и в целом ясно, кто на каком будет месте, без прокатов. Конечно, это проблема. При этом последствия уже отражаются и для других видов спорта, где есть претензия на объективность.

— Вице-президент ISU Александр Лакерник предлагал финансово наказывать тех судей, которые ставят явно выделяющиеся оценки. Случай в Варшаве — не прецедент для разбора на подобной комиссии?

— Постойте, если вы внимательно слушали Лакерника, то он говорил об одиночном и парном катании. В танцах он честно признается, что не разбирается, и отдал этот вид спорта на откуп техническому комитету. С танцорами много кто пытался справиться, но мало у кого получается. Попытки неплохие сделать правила более понятными были, но их все равно судят так же, как другие виды. А учитывая особенности, стоит придумать что-то специфическое. По моим ощущениям, интерес к танцам падает, пары копируют друг друга, много повторов. Ограниченный набор ресурсов не позволяет придумать интересный танец в тех рамках, в которые загоняют тренеров ISU. В парном катании нужно исполнить чистые элементы, в танцах решают мелочи. Чуть качнулся — ошибку заметят. Это если чужая бригада судей сидит. А если своя — то может и пропустить. Так было всю жизнь, проблему хотели решить новой системой судейства, но судьи и к ней приспособились.

Мне т рудно представить, как восемь человек сразу работают с Тарасовой и Морозовым

— Если перейти к вашему профильному виду, парному катанию, то мы видим, как Бойкова с Козловским возвращаются в большую игру. Вы с этим согласны?

— А я даже и не сомневался в том, что они вернутся на высокий уровень. Когда такой опытный тренер, как Москвина, другого быть и не может. Они спокойно набирают форму, все ошибки были объяснимы. В парах по-другому невозможно, силу нужно нарабатывать постепенно. Если тренировочный процесс настроен грамотно, то пара должна прибавлять с каждым стартом. К паре совсем другой подход, нежели к одиночницам. Им нужно скатываться, прочувствовать друг друга. Много своих нюансов. Саша с Димой, на мой взгляд, молодцы, и вторая наша пара Артемьева/Назарычев смотрелась неплохо. Я слежу за ними, Слюсаренко неплохо работает. В Перми Тюковы подготовили достойного специалиста, который отличные результаты показывает.

— И теперь работает с командой Этери Тутберидзе.

— Не случайно ведь его пригласили. Заметьте, там был олимпийский чемпион Траньков, а ему словно в помощь позвали из Перми Слюсаренко. И роль Павла, на мой взгляд, ключевая. У Максима много различных проектов, и не всегда он все успевает. У него пока не все получается, и трудно определить его роль — где он мешает, а где помогает. Невозможно успеть везде, и на телевидении, и на тренерском посту. Если получается — то я с ними, если нет — я не при делах. Так же дела не делаются.

— Тарасова и Морозов, есть ощущение, будто кем-то проклятая пара. Никто столько, сколько они, не менял тренеров за этот олимпийский цикл...

— Им сейчас приставили семь или восемь человек. И мне трудно представить, как восемь человек будут сразу работать с одной парой. Тут сложно разобраться, кто за что отвечает. Правильно говорят — у семи нянек дитя без глазу.

— Тем не менее в Варшаве откатали хорошо и теперь лидеры сезона по оценкам.

— Опять же, Варшава — спокойный турнир, будто домашний прокат. Тихо вышли себе, не нервничали. Там практически тренировочный каток, никакой конкуренции. Когда без конкуренции — это одна ситуация. Когда тебе в затылок дышат — это другое. Понятное дело, что когда все спокойно, то ты и катаешься без ошибок. А когда надо бороться, то выскакивают пробелы в подготовке. Все соберутся на финале «Гран-при», вот там будет уже настоящая рубиловка. Посмотрим, кто на что накатал.

— То есть прямо сейчас вы не можете определить для себя лидера из трех наших ведущих пар?

— Я практически уверен в Мишиной и Галлямове. Но с одной оговоркой: у них, как правило, не получается хорошо выступать на чемпионате России.

— И все же они вряд ли опустятся ниже четвертого места...

— Даже если станут четвертыми, их все равно возьмут на чемпионат Европы и Олимпиаду, я уверен в этом. Ребята хорошие, но вот не выходит у них на ЧР никак. Не удивлюсь, если они выиграют финал «Гран-при», а через неделю на чемпионате России выступят неудачно. Бывает такое, что неудобный для тебя старт и никак не получается к нему правильно подготовиться, собраться. У Ани Щербаковой, наоборот, именно на чемпионате страны всегда лучшая форма и готовность. Им главное проскочить в тройку, а дальше они уже разберутся, что делать, с Тамарой Николаевной.

— Получается, по вашим раскладам Павлюченко и Ходыкин пока мимо?

— Увы, но, видимо, да. Пока что они не слишком впечатляют. Это не их сезон, на следующий год покажут себя. С другой стороны, на будущий год в полной красе себя покажет новая пара Москвиной — Кадырова/Бальченко. Денису же я хотел бы пожелать немного заняться собой. Есть ощущение, что у него проблемы с лишним весом. Сбросить немного, тогда он будет конкурентоспособен. Все проблемы со здоровьем наверняка идут от лишнего веса. Трудно представить, как он тренируется, поэтому хорошо бы привести себя в порядок и выглядеть достойно на льду. Сейчас пара не так эффектна, как могла бы быть, поэтому они и проигрывают. У него ведь такая хорошая и элегантная партнерша, нужно соответствовать.

Щербакова — настоящий боец, хотя выглядит такой нежной и хрупкой

— Если кого-то и критиковать, то явно заслуживают критики организаторы «Гран-при» во Франции. Такое качество льда — это нонсенс.

— Не знаю, что там случилось на самом деле. Катался, было дело, в Гренобле 40 лет назад, все было неплохо. Может, каток старый...

— Вы не замечали луж на льду? Из-за них ведь и упала Анна Щербакова с лутца, по идее.

— Это многое объясняет. Качество льда напрямую влияет на лутц, скорость замедляется, и не получается сделать элемент успешно. Тогда ISU должны изучить этот момент внимательно. Как можно проводить соревнования, доверять их тем странам, которые не справляются с ними? Вспомнить хотя бы чемпионат Европы на временном катке за пределами города. Не нужно отдавать соревнования городам, которые не умеют их проводить.

— При этом французы будут проводить в этом сезоне чемпионат мира.

— Только не в Гренобле, а в Монпелье. Надеюсь, что там таких эксцессов не будет. Уровень организации должен соответствовать уровню соревнований, участников. Лакернику в первую очередь стоит поставить этот вопрос на контроль. Ведь в следующий раз проблемы со льдом могут привести не к ошибке, а к тяжелой травме. И непонятно, сможет ли человек после этого выступать.

— Как в целом оцените Щербакову? Анна представила новую короткую, снова меняет образы.

— Как ни странно, но мне очень понравилась новая музыка. Она неожиданно удачная и хорошо ложится на ее пластику. Подходит к статусу чемпионки мира. Единственное, программа подготовлена за короткое время, и видно, что еще не доработана. Задумка хорошая, но нужно дать время, чтобы программа заблистала так, как может. И все же главное, что меня поразило, — это ее характер. После такого падения многие парни еще по пять раз бы упали. Самарин так точно не встал бы. А она собралась и откатала остальную программу без ошибок. Сделав при этом чистый четверной флип — дорогого стоит. Это чемпионский характер, поэтому на Щербакову можно спокойно делать ставку. Она сильный человек, боец. Посмотришь на нее со стороны — вроде бы такая нежная, хрупкая. Но внутри там такая стальная воля, ух! Так что все наши мальчики смотрятся на ее фоне блекло. Внешность бывает обманчива.

— При этом Косторная показывает себя дерзкой, она подчеркивает, что «не такая как все».

— Я бы ее тоже не сбрасывал со счетов. Она яркая фигуристка, настоящая индивидуальность. И эта индивидуальность у нее проявляется во всем. Пусть не такой арсенал прыжков, как у других, но то, что делает, — это очень красиво. Нужно только решить проблемы с тройным акселем. Я в нее верю, она кремень. Внутри нее все копится, как в маленьком вулкане. И извержение может ждать на чемпионате России. Так что сюрпризов от нее ждать мы можем вполне. К тому же перед Олимпиадой в Красноярск поедет расширенный состав с запасными. И если кто в последний момент заболеет или получит травму, то замены возможны в самый последний момент. Подвешенное состояние будет вплоть до вылета в Китай.

— Еще одна кандидатка на Олимпиаду — Майя Хромых — на своем последнем турнире, наоборот, скорее потеряла свои котировки на Игры. Вы с этим согласны?

— В Варшаве она не смогла собраться. Предыдущий этап откатала шикарно, а в Польше развалилась. Так бывает, у наших девочек очень сложные программы. Здесь не стоит ждать стабильности на каждом старте, они рискуют. Небольшие сомнения, не заладилось что-то психологически — и все, небольшая оплошность — и прыжки уже не получаются. От них требуется на каждой тренировке, на каждом соревновании выходить и устанавливать мировой рекорд, требовать от себя больше, чем ты в принципе на сегодня можешь. Это в любом виде спорта трудно.

— Пока что без ошибок по сезону идет только Камила Валиева. Получается, что она безусловный фаворит?

— Я уже не раз говорил, да и все вокруг об этом говорят. Однозначно с ней невозможно бороться. С другой стороны, все же под Богом ходим! Пока что у нее все идет лучше всех. Посмотрим, как будет зимой.

С мужчинами нужно пожестче — из года в год одни и те же системные ошибки

— У парней надежду подал в Гренобле Андрей Мозалев. Его произвольная — яркий проблеск мечты попасть на Олимпиаду?

— Хорошо, он уверенно исполнил произвольную. А в короткой что у него получилось? Ничего. Это стабильная проблема Андрея, короткую он часто заваливает. Наверное, здесь психологическая проблема. Возможно, комплексы. И тут уже сложно что-то сделать. Даже Нэйтан Чен, сорвав короткую на Олимпиаде, остался без медали, хотя в произвольной сделал шесть четверных. Из-за слабой разминки высоких оценок уже не видать. Короткая программа очень коварная, каждый элемент дорого стоит, и любая ошибка чревата. Не все справляются с такими ставками.

— В итоге у нас парадоксальная ситуация в мужском одиночном. Столько таланливых ребят, но никто не может в нужный момент собраться и показать нормальный прокат. Что делать?

— Все наши ребята неплохие. Данные у них есть. И проблемы схожие. Стойкого лидера, увы, пока не видно. Но при этом отмечу определенный прогресс. Сейчас уйдет поколение старичков, после Олимпиады возможен подъем. Вряд ли после Пекина будут выступать Юдзуру Ханю и Нэйтан Чен. Как минимум возьмут перерыв. Наша молодежь сейчас набирается опыта и через год-два будет биться за лидерство на освободившихся местах. Игнатов, Семененко, Кондратюк, Мозалев. Хорошее поколение, которое конкурирует между собой. Со временем придет к ним и стабильность, и уверенность. Не хватает пока немного спокойствия, хладнокровия.

— Игнатов хорош, но разве у него не очевидны проблемы с физической подготовкой? Человек буквально из последних сил катит во второй половине программы...

— Согласен. Но здесь вопросы к тренерскому штабу — как готовить спортсмена, чтобы его хватало до конца. То ли упор на физподготовку делать, то ли больше прокатов, нагружать. Либо интенсивность тренировок нужна. Проблема очевидна. На прыжки парня хватает, а на вращения уже нет. Здесь не стоит стесняться, можно попробовать специалистов пригласить из других видов спорта. Из легкой атлетики, например. Хотя бы проконсультироваться с ними.

— Алиев снова исполняет тройной прыжок вместо четверного. Это уже системная ошибка?

— Дмитрий тренируется в одной группе с Игнатовым, и у них похожие проблемы. Как у Соколовской схожие ошибки, так и у Рукавицына. Поэтому здесь нужны перемены. А тренироваться из года в год одинаково с ожиданием другого результата — явно тупиковый путь. Прогресса так не будет. Возможно, Алиеву не хватает спортивного характера, также не исключаю. Он как Коляда — хорошо катит, а кто хорошо катается, не всегда успешно исполняет прыжки.

Я бы ему посоветовал поговорить с Валиевой и Щербаковой, как юным девушкам удается не срывать программы и исполнять сложные четверные. Спросить у них, что они делают для этого. Наверное, тренируются по-другому. Мальчики тренируются в более спокойной атмосфере, им нужно создавать на тренировках приближенную к соревнованиям обстановку. Тогда и выступать ребята будут увереннее. С мужчинами стоит пожестче.

— Валиева и Щербакова тренируются у Этери Тутберидзе. Возможно, и нашим лидерам в мужском одиночном стоит к ней перейти?

— Так ведь она уже пыталась работать с мужчинами работать, не получилось. И Морис Квителашвили у нее катается сейчас не сильно успешно. С девочками проще, они дисциплинированнее, слушаются ее. А вот мальчики у нас такие нежные, неподатливые. Но поэтому у них и такие пробои.