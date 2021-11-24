Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило на допинг 34 российских фигуриста за 10 месяцев 2021 года, сообщает ТАСС.

В октябре на допинг были проверены Кирилл Алешин, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Дарья Усачева и Тиффани Загорски. Алиев, Самарин, Усачева и Загорски были протестированы во второй раз в 2021 году, Алешин сдал допинг-тест впервые в этом году.

По два раза в этом году на допинг также проверяли Ивана Букина, Джонатана Гурейро и Александра Степанова, Михаил Коляда сдавал тесты трижды.

По одному разу в 2021 году РУСАДА проверяло Карину Акопову, Егора Базина, Александру Бойкову, Артура Даниеляна, Петра Гуменника, Макара Игнатова, Дениса Ходыкина, Майю Хромых, Марка Кондратюка, Алену Косторную, Дмитрия Козловского, Евгению Медведеву, Елизавету Нугуманову, Аполлинарию Панфилову, Дарью Павлюченко, Никиту Рахманина, Дмитрия Рылова, Даниила Самсонова, Евгения Семененко, Анну Щербакову, Ксению Синицыну, Анастасию Скопцову, Евгению Тарасову, Александру Трусову и Алину Загитову.